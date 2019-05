In particolare, il controllo effettuato dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Caltagirone ha permesso di scoprire che il centro scommesse illegale operava mediante l’accesso

a siti di

esteri privi delle necessarie autorizzazioni. L’intervento ha portato al sequestro dei computer e delle apparecchiature utilizzate per l’accettazione e la stampa delle scommesse da banco, nonché di 1.420 euro costituenti il provento dell’attività delittuosa.

Nel prosieguo dell’ispezione, i Finanzieri di Caltagirone hanno rinvenuto un cosiddetto “

apparecchio illegale che, privo di autorizzazione e di connessione alla rete gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, impedisce il monitoraggio delle giocate ed il prelievo della relativa imposta.

illegali, hanno sottoposto a controllo un circolo ricreativo di Palagonia rinvenendo, al suo interno, una vera e propria sala scommesse clandestina.on linebookmaker(che prevede una pena detentiva fino a tre anni di reclusione ed una multa fino a € 50.000) e segnalato alla competente Autorità amministrativa per non aver assolto agli obblighi, previsti dalla normativa antiriciclaggio, di identificazione degli scommettitori che hanno effettuato operazioni di gioco o vincite in denaro per importi pari o superiori a 2.000 euro.Totem”,Per tale ultima fattispecie, il Presidente del circolo ricreativo è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 20.000 euro.