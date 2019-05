CATANIA - Code e rallentamenti in Tangenziale: interviene l'assessore Marco Falcone. "Comprendiamo tutte le motivazioni anche di natura tecnica ma, dopo l'ennesima giornata di passione per gli automobilisti di Catania e provincia, è doveroso richiamare l'attenzione dell'Anas su quanto accaduto. La pazienza dei cittadini ha un limite, superato in questo caso ormai da tempo. Anche stamane, a causa di intoppi nei lavori sulla tangenziale di Catania, migliaia di persone sono arrivate in ritardo a lavoro o hanno perso l'aereo, conseguenze inaccettabili".

"Purtroppo non è la prima volta che lunghe code, dovute a lavori in corso, bloccano fin dalle prime luci del mattino la tangenziale di Catania con gravi ripercussioni a cascata su tutta la viabilità metropolitana. Gli ultimi rallentamenti, infatti, si erano registrati soltanto poche settimane fa. È giusto che l'Anas, ove non fosse direttamente responsabile dei problemi di oggi, verifichi quanto accaduto e sanzioni chi ha sbagliato, dall'impresa esecutrice dei lavori a chi avrebbe dovuto vigilare sul cantiere e non lo ha fatto", ha concluso l'assessore.