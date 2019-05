, si è svolto il 5° meeting internazionale “ Quality in Healthcare and Patient Safety”, organizzato dalla Unità Operativa Qualità e Rischio Clinico dell’azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele.che ha avuto come tema il miglioramento della qualità dell’assistenza alla luce delle attuali tendenze e innovazioni, hanno partecipato oltre 300 fra medici, infermieri, medici specialisti in formazione ed altre figure professionali della sanità siciliana., professore, che oltre a portare il saluto dell’Università degli studi agli ospiti stranieri ed italiani, si è soffermato sull’importanza del miglioramento della qualità e dell’innovazione in sanità, anche sotto l’aspetto dell’organizzazione e dell’efficiente gestione delle risorse disponibili, sottolineando ai numerosi studenti presenti come dal merito, dallo studio e dal confronto con altre realtà accademiche e sanitarie nasce il miglioramento stesso., responsabile della U.O. Qualità e Rischio Clinico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, ha illustrato i temi del congresso ed in particolare l’utilizzo della metodologia lean in sanità, un approccio che pone al centro dei processi di lavoro la creazione del valore attraverso il perseguimento dell’efficienza e dell’eliminazione degli sprechi., Direttore Generale dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele, che ha portato i saluti dell’azienda ed ha sottolineato come, nel corso di questi anni, l’intera sanità siciliana abbia acquisito maggiore consapevolezza della necessità di gestire in maniera efficiente le risorse disponibili e come il fattore umano rivesta sempre maggiore importanza nel rapporto con gli utenti, ed il dr, Direttore Sanitario dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele, che si è soffermato, riferendosi alla centenaria storia del P.O. Santo Bambino, di recente traslocato al nuovo ospedale san Marco, sulla necessità di trasferire le esperienze accumulate in buone pratiche cliniche ed organizzative.ed il drPresidente dell’Ordine degli infermieri della provincia di Catania, hanno consegnato le targhe di infermiere dell’anno a cinque operatori dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele, indicati dai pazienti, che, per disponibilità e professionalità, si sono particolarmente distinti nel rapporto con i pazienti.Sono stati premiati gli infermieri: Nicolò Corsaro dell’U.O. di Cardiologia, Maurizio Giangreco dell’U.O di Chirurgia Vascolare ed. 1, Vincenzo Longhitano dell’U.O. Clinica Neurologica, Paolino Gianni dell’U.O. Neurochirurgia, Anna Strano dell’U.O di I Chirurgia, Nunzio Pecorino dell’U.O. Clinica Chirurgica., Direttore di Ricerca del Karolinska Institute di Stoccolma, che ha rappresentato il tema della valutazione delle politiche dei servizi di assistenza sanitaria e degli interventi organizzativi per il miglioramento del sistema, il dr., CEO dell’ISQua, Società Internazionale per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria, che ha trattato i metodi per lo sviluppo dei sistemi di qualità in sanità ed il prof., professore ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università di Catania, che ha illustrato il rapporto fra la gestione dei processi di lavoro in una fabbrica e quelli di un ospedale., moderata dalle dr.sse, dell’AO Cannizzaro,dell’ARNAS Garibaldi edell’ASP di Caltanissetta, è stata aperta dalla prof.saprofessore associato pressola SDA Bocconi, che ha tenuto una lectio magistralis sulla importanza della leadership nella gestione pubblica. I lavori sono proseguiti con gli interventi del prof.che ha illustrato l’esperienza ed i risultati collegati all’applicazione del lean management nella U.O. di Oncologia del Policlinico G. Rodolico, del prof.Professore ordinario di tecnologie e sistemi di lavorazione del Politecnico di Milano che ha rappresentato un esperienza di pianificazione e controllo delle risorse in strutture di assistenza domiciliare, non solo in Italia ma anche nelle metropoli di New York e Shangai, ed il prof., professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze, che ha rappresentato il modello di applicazione del lean management nella gestione dell’attività chirurgica di elezione dell’Azienda Ospedaliera Meyer di Firenzealla quale sono intervenuti quali discussant , ilDirettore UO Oncologia del P.O. Vittorio Emanuele di Gela, il dr., Dirigente medico U.O.D. di Talassemia dell’ ARNAS Garibaldi di Catania, il dr.Responsabile Rischio Clinico - Survey Coordinator JCI Accreditation dell’ Humanitas Centro Catanese di Oncologia, il dr, Dirigente Medico UOC Chirurgia, ASP Palermo,PO Ingrassia., moderata da, operatori della sanità siciliana hanno presentato importanti esperienze di miglioramento della qualità praticate in Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della nostra Regione., responsabile del pronto soccorso del PO Ingrassia di Palermo,infermieri dell’ARNAS Garibaldi di Catania,, direttore MCAU dell’ospedale S. Antonio Abate di Trapani,dirigente medico del servizio di Patologia Clinica dell’AOU di Catania,dirigente medico della MCAU dell’AOU di Catania,infermieri dell’AOU di Catania presenteranno delle comunicazioni relative a progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza realizzati negli ospedali di appartenenza.in formazione che avvalendosi di un sistema di voto elettronico hanno scelto quali esperienze di maggiore interesse quelle presentate dalla dr.ssadell’ARNAS Garibaldi, dal dr.dell’ASP di Trapani e dalladell’AOU di Catania.che sarà incentrato sul “Choosing Wisely”, sull’assunzione di responsabilità dei medici e degli altri professionisti sanitari nelle scelte di cura e sulla attiva partecipazione a tali scelte dei pazienti e dei cittadini.