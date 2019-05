Spaccio di droga in pieno centro

I militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio rivolto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato e perquisito il 40enne mentre sostava dinanzi un bar di piazza Indipendenza, trovandogli addosso 2 dosi di marijuana pronte ad essere piazzate. Estendendo la perquisizione nell’abitazione del pusher gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 45 dosi della stessa sostanza stupefacente, nascoste sopra l’armadio della camera da letto e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.