Pietro Capuana e le sue tre presunte fiancheggiatrici Fabiola Raciti, Rosaria Giuffrida e Katia Concetta Scarpignato.Il dibattimento di aprirà nella prossima udienza dove si affronteranno le costituzioni di parte civile. A questo proposito l’avvocato Gianpiero Torrisi ha annunciato, anche se informalmente, di aver avuto mandato dal vescovo di Acireale, Monsignor Raspanti, di costituirsi parte civile nel procedimento.ed abusi nei confronti di ragazze minorenni tra le mura della Comunità di Lavina di Aci Bonaccorsi.Parallelamente, si sta svolgendo l’udienza preliminare per i tre imputati accusati di favoreggiamento. L’ex presidente dell’associazione “Acca” Salvatore Torrisi ha optato per il rito abbreviato che è stato aggiornato al 28 ottobre: in quella data la pm Agata Consoli farà la requisitoria. Per la posizione dell’ex deputato Mimmo Rotella e dell’ex sacerdote Orazio Caputo si attende la decisione del gup sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura. Intanto, questa mattina, il giudice per le udienze preliminari ha accolto la costituzione di parte civile delle vittime e di alcuni centri antiviolenza come Thamaia.