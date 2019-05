Il procedimento, che si celebra davanti alla II sezione penale del Tribunale di Catania, presidente Ignazia Barberino, è figlio dell'indagine sugli abusi subiti da alcune ragazze minorenni che frequentavano l'Associazione laica "“Cultura e Ambiente" di Aci Bonaccorsi. Il dibattimento di aprirà nella prossima udienza dove si affronteranno anche le costituzioni di parte civile delle parti offese. A questo proposito l’avvocato Giampiero Torrisi ha annunciato, anche se informalmente, di aver avuto mandato dal vescovo di Acireale, Monsignor Raspanti, di presentare istanza per la costituzione di parte civile della Diocesi di Acireale.che sarebbero avvenute per anni dietro 'la copertura' dell'associazione "Acca".L’ex presidente dell’associazione “Acca” Salvatore Torrisi ha optato per il rito abbreviato. Questo stralcio è stato aggiornato al 28 ottobre: in quella data la pm Agata Consoli farà la requisitoria. Per la posizione dell’ex deputato Mimmo Rotella e del sacerdote Orazio Caputo si attende la decisione del Gup sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura. Intanto, questa mattina, il giudice per le udienze preliminari ha accolto la costituzione di parte civile delle vittime e di alcuni centri antiviolenza, come l'associazione Thamaia.