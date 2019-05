nel conferimento in discarica e le conseguenze ben visibili lungo le strade, lastricate di spazzatura, secondo la Dusty si risolverebbe aumentando il tempo utile per consentire ai camion di scaricare. Opzione che pare non si possa percorrere, come sembra evidenziare il delegato del sindaco Pogliese in materia di rifiuti., come da me richiesto più volte, la pulizia delle discariche abusive la situazione in città migliorerebbe notevolmente - afferma Canatrella. Apprendo con stupore che tale attività andrebbe a rilento e pertanto la Dusty avrebbe scritto all'assessore , quindi a me, e alla direzione Ecologia chiedendo interventi sulla discarica. Questo è solo il tentativo di spostare responsabilità su chi non ha alcuna competenza in materia, come il Comune di Catania. Peraltro giusto lunedì scorso con la Dusty abbiamo fatto un vertice in Regione, alla presenza tra gli altri del direttore del dipartimento Acque e rifiuti ing. Salvo Cocina, e dei rappresentanti della discarica e la Dusty sa benissimo che la soluzione che ha proposto è impraticabile mentre dovrebbe potenziare il lavoro svolto nella pulizia delle circa 150 discariche abusive alimentate dagli incivili, per lo più cittadini di altri comuni che non fanno la differenziata a casa loro e vengono a smaltire illecitamente su Catania".. "Un fenomeno che colpisce tutte le grandi città - sottolinea l'assessore all'Ambiente. Detto questo - precisa - non comprendo il senso del comunicato della Dusty che dopo avere avuto tutti i chiarimenti e i suggerimenti del caso in Regione, adesso scrive al Comune. Nella discarica in questione, senza possibilità di alternative per noi, conferiscono ad oggi oltre 250 comuni siciliani. E la Dusty questo lo sa molto bene, quindi la smetta di fare comunicati facendo credere ai lettori che io o il direttore dell'ecologia in questo caso possiamo fare quello non riescono a fare neppure enti sovraordinati al nostro. La città si pulisce senza sporcare ingiustamente gli altri, chi come noi dedica intere giornate a fare in modo che la gestione del servizio avvenga nel migliore modo possibile nel rispetto delle leggi e degli strumenti a disposizione e, soprattutto - conclude - coi limiti della realtà siciliana".