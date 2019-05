L'ambizioso progetto porta la firma di Padre Agostino, parroco dell'annessa Chiesa di San Giuseppe, e dell'ingegnere Franca Iofrida. Il sogno, come lo chiamano loro, è recuperare la struttura e renderla fruibile per il quartiere, dove gli spazi per i ragazzi scarseggiano. Ma c'è anche un valore affettivo. Quel luogo è stato un punto di riferimento per generazioni di ragazzi, un luogo magico dove fare amicizia e crescere lontani dalla strada. “Quando ero piccola – spiega Franca Iofrida - era utilizzatissimo. Lo usavamo per tutte le recite della parrocchia, per le sfilate di Carnevale. Era un luogo di aggregazione per noi ragazzi. E adesso recuperarlo sarebbe davvero importantissimo soprattutto dal punto di vista sociale, anche perché la città ha tanto bisogno di cultura e di spazi in cui farla. Per me – prosegue - c'è anche una motivazione personale perché io ci sono cresciuta qui. Quindi sarebbe un obiettivo importante non tanto dal punto di vista professionale ma personale. Veder rivivere una cosa dove avevi piacere ad andare, dove andavano le famiglie, è molto bello”. Non solo. Quel luogo rappresenta anche parte della memoria storica della città marinara. “Sarebbe molto importante recuperarla – prosegue Padre Agostino – perché ha un passato che possiamo definire glorioso. La Compagnia Teatrale Jonica è nata qui. E sono delle radici di cui dovremmo andare umilmente fieri. Ancora oggi potrebbe diventare un importante centro di aggregazione per i ragazzi”.