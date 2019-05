E capita anche di conoscerli meglio di chi ci passa di fianco ogni giorno. Può capitare, dunque, che Valeria Raciti vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef Italia, ti sembra di conoscerla da sempre. E’ entrata nelle nostra case con simpatia. Umiltà e preparazione. Con quel sorriso che diffonde la tenera saldezza di chi non molla mai la presa, senza rinunciare alla grazia. Come quando arrivi in un giardino selvatico e con pazienza e lavoro lo rendi rigoglioso.La 31enne Valeria Raciti da Acireale si è presentata così. Travolgendo tutti con la sua generosa simpatia e preparazione tra i fornelli della Cucina più ambita dello Stivale.“Sono una persona assolutamente trasparente: ed io sono così come mi avete vista”, racconta Valeria.“Certo. E’ stata un’esperienza che mi ha cambiata. E mi ha cambiata soprattutto nelle fasi iniziali. Ho affrontato tutte le mie paure. Tutte. La paura dell’essere giudicata. La paura del mio aspetto estetico. Mi sono letteralmente messa a nudo di fronte a persone che non conoscevo e, di fatto, a tutto il mondo. E l’ho fatto anche per esorcizzare queste paure. Ed ho imparato nella competizione a dare più importanza a se stessa: io sto bene se stanno bene gli altri. E tante volte, a mie spese, tutto questo è stato un vincolo”.“Io ho ricevuto un affetto incredibile che non avrei mai potuto immaginare. Forse anche perché sono rimasta me stessa. Persone che da tutta Italia mi ha scritto con entusiasmo e felicità. A volte mi sono chiesta se merito tutto questo. Se ci sono stati momenti belli e difficili? Sul più difficile mi sono ritrovata a fare a pugni col mio carattere. In una delle prime puntate, quando vinsi la Mistery box, il mio vantaggio era quello di “svantaggiare” un altro concorrente: una decisione che mi ha fatto soffrire. Ero praticamente devastata perché rischiavo io di mandare a casa un concorrente. Sono fatta così. Il momento più bello, vittoria a parte, è stato l’incontro con i critici. Un momento meraviglioso: un confronto, un piatto realizzato da me con la mia idea di cucina”.si apre un percorso nuovo e avvincente. Con un futuro prossimo ancora, piacevolmente, tutto da scrivere: “Io mi sono immaginata sempre con le mani in pasta e quello che voglio è proseguire nel mondo della cucina. Non so dire esattamente quale sarà la mia dimensione in cucina: se aprirò un mio ristorante, se mi collocherà nella cucina di qualcuno, se farò un’attività similare. Ma mi piacerebbe anche diventare madre. Mi piace lavorare ma dedicando il giusto tempo agli affetti”.Quella dal cuore nascosto ma generoso: “La Sicilia si distingue sempre. Spesso non veniamo nemmeno capiti perché siamo stereotipati nell’eccezione negativa. Quando a Masterchef sono rimasta l’unica siciliana, devo dire di aver sentito adesso tutto il peso della responsabilità: perché volevo rappresentare la bella Sicilia. Quella dei valori e gastronomicamente perfetta: abbiamo un patrimonio gastronomico ineccepibile. I siciliani hanno un grande cuore. Siamo persone umili, modeste e sincere nell’esprimere i propri sentimenti”.“Il mondo della cucina di oggi tende a fare vedere, a mio parere, una cucina veloce, immediata, sintetica. Rapida e con brevi cotture. Io penso, però, che la cucina non sia solo questo e che le basi - ovvero la cucina della nonna e della mamma - siano fondamentali per costruire tutta la cucina ed arrivare ovunque. Io stessa non ho mai fatto un corso di cucina. Dalle basi si costruisce qualsiasi cosa ed andare a lavorare in un ristorante a tre stelle Michelin”.“Tutti incredibili. Il più severo dei quattro era probabilmente lo chef Cannavacciuolo…non gli sfugge assolutamente niente. Ricordo quando cucinavamo come, anche guardando verso l’ultima postazione, non gli sfuggisse niente. Lui immaginava e capiva dove potevamo arrivare e non ha mai fatto passare nulla perché, giustamente, pretendevano da noi il massimo. Il meglio. Ma ognunovdei quattro ha dato un contributo determinate al programma: sono davvero innamorati della cucina”.ci ha regalato una intimità domestica vicina alle cose che ci piacciono. Capace di donarci sicurezza. E lei rimane una persona spontanea, intrisa di talento e dalla comunicazione generosa.Per Valeria, dopo la tv, pare esservi un sogno che non si è ancora sognato.Anche in nome della “bella Sicilia” e della sua cucina.