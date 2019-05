La Squadra Mobile di Catania sta indagando. E gli accertamenti sono serratissimi. Lo scopo è quello di ricostruire la dinamica e far scattare le manette a chi lo scorso weekend ha trasformato il civico 21 di viale Moncada in una zona di guerra. E forse dietro la raffica di pallottole, decine i bossoli trovati sull'asfalto dalla polizia scientifica, ci potrebbe essere una tensione tra gruppi di spaccio. Magari qualche giovane testa calda ha deciso di superare alcuni confini e smerciare droga senza autorizzazione? Oppure qualche conto non è tornato?I due ventenni feriti, uno alla spalla e uno al braccio, stanno bene. Quella sera si sono trovati accerchiati da gente armata, forse ragazzi del quartiere. Ma non è detto. Perché le indagini degli ultimi tempi fanno capire che molta manovalanza per le piazze di spaccio di San Cristoforo proviene proprio da Librino. Il blitz Stella Cadente ne è la prova. E se qualche 'cane sciolto' avesse fatto qualche passo falso? I 'giovanotti' della droga, quelli che si atteggiano a boss, potrebbero aver risposto con le pistole fumanti.