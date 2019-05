Eliminare il verde pubblico urbano e ricoprirlo con cemento e asfalto è una delle decisioni più folli di questa Amministrazione Comunale che continua a fare puntualmente baggianate ai danni della città. Non è necessario aumentare la superficie rotabile d’ingresso al parcheggio Pubblico se per effettuare i lavori si demolisce uno spazio di verde urbano, ben curato, all’ingresso della città settecentesca fronte alle balconate del Palazzo Arcivescovile e Palazzo Biscari - si legge.alla manutenzione strade, rappresentano senz’altro un grave nocumento paesaggistico, uno spazio transitato dalle flotte di turisti che dal porto si recano in Piazza Duomo. I Consiglieri del gruppo #insiemesipuò si appellano altresì alle Associazioni Ambientalistiche, ai Comitati di Città, agli Ordini Professionali e ai tanti cittadini tutti, affinché si contribuisca ad evitare lo scempio che si vuole perpetrare attraverso l’atto de quo e ripristinare il tutto allo stato dell’arte".