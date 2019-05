Muore quattro anni dopo dopo una serie di interventi chirurgici. La Corte d’Assise d’Appello invece ha riformato la sentenza nei confronti del fratello, Mario Montagno Bozzone (in primo grado era stato condannato al carcere a vita), determinando la pena a 22 anni di reclusione, con “il riconoscimento delle circostante attenuanti generiche - si legge nel dispositivo - equivalenti alle contestate aggravanti”. Il Pg Antonio Nicastro, nel corso della requisitoria, aveva sviscerato passo dopo passo l’apparato probatorio evidenziato nelle motivazioni della Corte d’Assise. Sentenza arrivata dopo un travagliato iter processuale fatto di annullamenti e rinvii. Un omicidio, quello di Gullotti, che ha sullo sfondo una storica guerra di mafia che si è consumata nella terra del pistacchio tra nei primi anni del nuovo millennio.È pomeriggio. Giuseppe Gullotti sta guidando un fuoristrada Toyota. Insieme a lui i due figli. Sta viaggiando sulla provinciale che collega Bronte a Cesarò. È diretto a contrada Bolo dove accudisce il suo bestiame. Poco prima di raggiungere il ponte del bivio “Cantera”, un’Audi 80 di colore blu blocca la strada. Due uomini, con il volto travisato, iniziano a sparare. Imbracciano fucili da caccia. I pallettoni colpiscono Gullotti, che nonostante le ferite cerca di sfuggire facendo retromarcia. Le fucilate continuano fino a quando il fuoristrada si ferma. È il 16 febbraio 2002. Gullotti riesce a salvarsi. Ma le ferite causano traumi molto gravi: dopo quattro anni, infatti, avviene il decesso. Fin da subito i carabinieri inseriscono il tentato omicidio (poi diventato omicidio) nell’ambito della faida interna a Cosa nostra. Da una parte il boss Turi Catania, referente storico dei Santapaola a Bronte, gruppo a cui appartiene anche la vittima. E dall’altra Francesco (Ciccio) Montagno Bozzone ( vicino ai Mazzei di Catania ). Quest’ultimo è stato bersaglio di almeno due attentati, poi falliti tra il 2000 e il 2001. A Bronte c’è la voce che nell’ultimo agguato avesse partecipato Claudio Reale, figlio della convivente di Gullotti. E sarebbe stato questo il motivo scatenante della trappola mortale. Una vendetta di Montagno Bozzone.Nella macchina di Giuseppe Pruiti c’è una cimice. E il 9 aprile 2002 il boss di Cesarò parla con Mario Montagno Bozzone (“Non ci sono dubbi sulla sua identità - si legge nella sentenza di primo grado - perché emerge dalle intercettazioni che l’interlocutore di chiama Mario ed è il fratello di Ciccio”). Si parla dei contrasti tra i due gruppi mafiosi (Santapaola e Mazzei), ma anche dell’agguato. Ed è qui che Mario Montagno Bozzone si incastra con le sue stesse parole. Perché riferisce a Pruiti “di aver assistito da lontano, guardando con un cannocchiale, all’agguato”. Per sei mesi avrebbe osservato i movimenti di Gullotti in preparazione dell’omicidio. Avrebbero pianificato un’azione “bella pulita”. Pruiti però rimprovera il comportamento del fratello, Ciccio Montagno Bozzone. “Prima di reagire avrebbe dovuto attendere la scarcerazione di Salvatore Catania”. Ma così non ha fatto. Ed oggi è arrivata la sentenza di secondo grado. Pena ridotta a 22 anni per il fratello Mario. Confermato, invece, l’ergastolo per il boss Ciccio Montagno Bozzone di Bronte.