dal 6 al 17 maggio per i Giudici di pace e dal 13 al 17 maggio per i Giudici onorari di tribunale e Vice procuratori onorari. L’astensione è determinata dalla persistente inerzia del Governo in ordine al varo della riforma riguardante la magistratura onoraria, prevista al punto 12 del contratto di governo, al fine del superamento della Riforma Orlando.nel Tavolo Tecnico ministeriale per il superamento della mortificante riforma Orlando e nonostante l’impegno del sottosegretario Morrone a presentare il provvedimento normativo per emanarlo entro le elezioni europee del 26 di maggio, nessun impegno del suddetto accordo è stato mantenuto; così come non sono stati tenuti minimamente in considerazione i suggerimenti formulati dall’Associazione Nazionale Magistrati che ha condiviso molte delle proposte delle associazioni di categoria.a un accordo col quale si erano create le condizioni per un forte rilancio della giustizia e per il riconoscimento dei diritti fondamentali della magistratura onoraria che gestisce, in Italia, il 60% del contenzioso civile e penale di primo grado. La predetta protesta intende inoltre costituire un sollecito alla Commissione Europea affinché riattivi, senza ulteriore indugio, la procedura di infrazione.