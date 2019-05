L'uomo è stato soccorso dai pompieri e, una volta in salvo, è stata trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, al reparto grandi ustionati. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.dal dott. Rosario Ranno. Gli specialisti hanno iniziato il trattamento per le ustioni di secondo e terzo grado, presenti sul 30% della superficie corporea, e avviato gli accertamenti per possibili complicanze respiratorie. La prognosi è riservata.