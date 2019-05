Lo ha deciso la prima sezione civile del Tribunale di Catania accogliendo il ricorso dei membri dell’amministrazione comunale sciolta per mafia dalla Prefettura a seguito dell’inchiesta sulla gestione rifiuti denominata ‘Gorgoni’. “Passando all’esame della condotta del sindaco e del vice sindaco – si legge nelle 22 pagine della sentenza depositata il 3 maggio scorso – occorre premettere come sebbene gli elementi probatori desumibili dagli atti legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti siano di maggiore pregnanza rispetto a quelli a carico dei consiglieri comunali, non sussistano, anche nei loro confronti, i presupposti per la declaratoria di incandidabilità”.Ecco nel dettaglio cosa hanno messo nero su bianco i magistrati catanesi per disinnescare l’ipotesi di incandidabilità: “Non è sufficiente un mero quadro indiziario fondato su ‘semplici elementi’, in base ai quali sia solo plausibile il potenziale collegamento o l’influenza dei sodalizi criminali verso gli amministratori comunali, con condizionamento delle loro scelte e ricaduta sul buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, sul regolare funzionamento dei servizi e sulle stesse condizioni di sicurezza pubblica, dovendo detti elementi – spiegano i giudici – caratterizzarsi per concretezza, essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; univocità, che sta a significare la loro direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale”.“Sono molto soddisfatto – riferisce il diretto interessato – perché è stato riconosciuto che sotto la mia guida non ci sono state complicità o condizionamenti”. Tuttavia la vicenda giudiziaria che ha colpito l’amministrazione comunale non è ancora conclusa, perché il prossimo 22 maggio prossimo sarà il Tar del Lazio a doversi esprimere sul ricorso presentato circa il decreto di scioglimento. “Lo abbiamo presentato – spiega Barbagallo – perché riteniamo che come città siamo stati penalizzati ingiustamente”. Un accanimento ad personam? “Lo escludo categoricamente!”, taglia corto l’esponente dem.: “No, non mi ricandiderò. La mia idea è stata sempre quella che nessuno è destinato a svolgere lo stesso ruolo e che l’avvicendamento faccia bene alle istituzioni”. Resteranno quindi delusi quanti speravano che, una volta tornati alla normale vita democratica, Trecastagni sarebbe stata il teatro del sfida con un altro ex sindaco, Pippo Messina, a capo stavolta di un centrodestra non frammentato. Sfida sì, ma con un terzo incomodo ancora da individuare: la senatrice Tiziana Drago lo ha già dichiarato: il candidato a cinque stelle ci sarà. “Non farò più il sindaco – annuncia Barbagallo – ma non mi mancano le energie né le motivazioni per continuare a fare politica”. Sarà quindi il futuro a dirci dove e come lo rivedremo in gioco.