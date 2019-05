Due persone sono rimaste ferite, uno è stato centrato alla spalla e l'altro al braccio. Entrambi ventenni, con piccoli precedenti penali, non sono in pericolo di vita. Alle 20,30 è arrivata la segnalazione dei colpi d'arma da fuoco alla sala operativa della Questura. Immediatamente sul posto sono arrivate pattuglie delle Volanti e Squadra Mobile. Quando i poliziotti sono arrivati i feriti già si erano fatti accompagnare in ospedale. Uno è al Policlinico e uno al Garibaldi Centro.Si lavora per ricostruire la dinamica e identificare chi ha sparato ai due giovani, un 28enne e un 23enne.