Quest’anno il sindacato di polizia ha voluto organizzare uno spettacolo dal titolo “Arte, Musica e Memoria”, che avrà come pubblico d’eccezione gli studenti delle scuole Pitagora di Misterbianco e Paolo Vasta di Acireale. Sul palco della sala Filippo Raciti del X Reparto Mobile della Polizia di Stato il prossimo 14 maggio si esibiranno i giovani artisti dell’orchestra “Musica Insieme a Librino”. Ha condiviso il progetto l’attore David Coco, che ha appena terminato di girare il film per il cinema “Il delitto Mattarella”. Sarà messo in scenda il monologo “Lezione sulla mafia” scritto da Pippo Fava, interpretato da Roberto Disma. “Quest’anno - dice Giuseppe Coco - abbiamo deciso di parlare ai giovani che rappresentano il seme per un futuro di legalità. Abbiamo scelto di comunicare l’importanza dell’esercizio della memoria attraverso il linguaggio dell’arte, della musica e del teatro. Molti ragazzi non conoscono le storie delle vittime catanesi: poliziotti, magistrati, giornalisti che hanno sacrificato la loro vita per lottare contro le mafie, il terrorismo e l’illegalità. Ma la mafia, come il crimine, deve sapere che loro continuano a vivere, Ma la mafia e il crimine deve sapere che loro continuano a vivere, anche attraverso momenti come questo”. A presentare lo spettacolo la giornalista di LiveSicilia, Laura Distefano.