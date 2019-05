i magistrati cosiddetti onorari terranno una manifestazione per sostenere l'astensione dalle udienze proclamata da Angdp, Unagipa, Cogita, Federmont dal 6 al 17 maggio per i giudici di pace e dal 13 al 17 maggio per i giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari. "L'astensione - si legge in una nota - è determinata dalla persistente inerzia del governo in ordine al varo della riforma riguardante la magistratura onoraria, prevista al punto 12 del contratto di governo, al fine del superamento della riforma Orlando". (ANSA).