Le foto le scattiamo da lontano, mentre arriviamo. Da uno dei balconi fa capolino un ragazzo che indossa la maglia del Napoli. Qui a Librino, c'è un forte legame che lega Catania al capoluogo campano. Fede calcistica, musica neomelodica. E da quello che emerge dalle ultime indagini anche una sorta di 'imitazione' criminale, in perfetto stile "Gomorra". Da uno dei balconi fa capolino un ragazzo che indossa la maglia del Napoli. Qui a Librino, c'è un forte legame che lega Catania al capoluogo campano. Fede calcistica, musica neomelodica. E da quello che emerge dalle ultime indagini anche una sorta di 'imitazione' criminale, in perfetto stile "Gomorra".

Al civico 21 del viale Moncada a Librino è già tutto tornato alla normalità. Come se fosse una domenica mattina come tante altre. Non è ancora mezzogiorno e nell'aria si sente l'odore di barbecue. Il cielo è grigio: infatti qualcuno è affacciato al balcone intento a ritirare i panni. Un gruppetto di giovanotti vestiti in tuta chiacchierano sotto i portici. Poi il silenzioNon è semplice raggiungere il civico 21, almeno per chi non vive nel quartiere a sud di Catania. Alcune curve che costeggiano un marciapiede dalla cui inferriata si intravede la corte delimitata dalla schiera dei grattacieli in cemento. Appena si imbocca la via d'accesso, si riconosce il profilo del palazzo di cemento dietro la pensilina di una fermata dell'autobus Amt e dall'altra parte della careggiata la piazza di spaccio di viale San Teodoro 7.. I cerchi di gessetto fatti ieri sera dalla Polizia Scientifica sono diversi. Ne contiamo almeno sette. Ed alcuni sono anche distanti. Forse i due giovani feriti, il 23enne a un braccio e il 28enne a una spalla, erano sotto i portici, poi è arrivata una macchina, o una moto, ed è iniziata la raffica di pallottole. Poi la fuga, dalla stessa strada da cui sono arrivati. Un avvertimento? Saranno gli investigatori a chiarirlo. Così come saranno loro a stabilire se dietro la sparatoria c'è una vicenda personale o di criminalità.Da uno dei palazzi si sente una voce femminile: "È quasi pronto". C'è anche la festa della mamma da festeggiare. Si sente la voglia di dimenticare, di tornare alla normalità. Di far finta di niente: chiudere la porta e lasciare tutto fuori. Ognuno dentro la propria casa. La pioggia cancellerà i segni del gessetto, ma la realtà non cambia. Ieri sera si è tornato a sparare.