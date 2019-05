Si chiama Carmelo Penna ed aveva solo 28 anni. Ed è anche di Catania il ferito, A. S. di 24 anni. Il drammatico incidente è avvenuto all'alba sull'autostrada Palermo-Catania, poco prima dello svincolo per Agira. L'auto è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d'acqua che ha sommerso l'utilitaria su cui i due catanesi viaggiavano.Per Carmelo Penna nulla da fare. I soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. L'altro giovane di 24 anni è stato trasportato in gravi condizioni, per un grave politrauma, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Tutti e due i catanesi sono rimasti per diverso tempo sott'acqua. Il 24enne infatti, oltre al trauma ha riportato danni polmonari.