Un successo dopo l'altro. Corri Catania non è solo una corsa ma è una festa che è diventata anno dopo anno sempre più grande! Sport, benessere, solidarietà, emozioni e divertimento; sono questi gli ingredienti principali di Corri Catania, la corsa-camminata non competitiva di solidarietà aperta a tutti che si svolge dal 2009 nel capoluogo etneo.Oggi è il giorno clou della manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Corri Catania”, con il patrocinio del Comune di Catania. Si è svolta infatti l’attesissima e tradizionale corsa-camminata di solidarietà. “Catania corre per Catania” è lo slogan dell’evento che sintetizza lo spirito solidale di tutti i partecipanti e la volontà di scendere lungo le vie del capoluogo etneo per un obiettivo comune.Uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini e bambine di ogni età e capacità hanno indossato la maglietta dell’evento diventando protagonisti di una domenica di festa all’insegna del benessere, dell’amicizia, dell’allegria e dell’impegno sociale; una domenica che permette di vivere Catania in maniera unica, con la consapevolezza di correre o passeggiare per una vera e propria “gara di solidarietà”. Nemmeno il cielo grigio di stamattina li ha fermati.