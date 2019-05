In Sicilia, ad esempio, è alto l’allarme obesità. Nella nostra regione, infatti, si registra una rilevante percentuale di persone obese (9,2%) e ancor di più di quelle sovrappeso (38,7%). Una patologia che per la sua diffusione è un vero e proprio problema sociale. In particolare, un bambino su quattro è in sovrappeso e uno su otto addirittura obeso.un incontro di educazione alimentare nel teatro comunale, dal titolo “Tu sei quello che mangi”. Il sindaco Daniele Motta e l’assessore alla Pubblica istruzione, Graziella Manitta, hanno accolto docenti, genitori e circa 200 alunni. L’evento, organizzato con la collaborazione di Ristora, rappresentata dal dottor Giacomo Filetti, si è snodata tra momenti di animazione e le spiegazioni degli esperti, la psicologo e psicoterapeuta Giada Sottosanti, che ha illustrato il rapporto tra cibo-mente corpo, soprattutto nella fascia d’età dai 3 al 13 anni, e Marco Trovato, medico nutrizionista, che ha evidenziato quelle che sono le manifestazioni e le conseguenze delle più diffuse cattive abitudini alimentari che possono degenerare in situazioni patologiche.lo è soprattutto per i bambini. Per questi motivi abbiamo organizzato l’ incontro – ha spiegato il sindaco Daniele Motta – per informare genitori e docenti che sono i primi responsabili dell’alimentazione dei bambini. Con una divertente attività di animazione sono stati trasmessi ai bambini i concetti più importanti. La numerosa e attenta partecipazione ci ripaga dell’impegno profuso nella fase organizzativa”.