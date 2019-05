, coordinato dal Commissariato di Librino, ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo del comprensorio territoriale del quartiere di Librino volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere e delle violazioni al codice della strada. Per i servizi sono stati impiegati: 2 equipaggi automontati del Commissariato Librino, 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, una pattuglia dei carabinieri, un equipaggio della Guardia di Finanza e due pattuglia della Polizia Municipale di Catania appartenente al settore viabilità.dello spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi ed esplosivi. A tal fine sono stati perquisiti numerosi garage siti in Viale San Teodoro. Nel corso dei controlli gli operatori hanno deciso di aprire e ispezionare anche una botola destinata al passaggio della linea elettrica per la pubblica illuminazione situata nell’area comune interna di un condominio. La loro intraprendenza è stata premiata in quanto all’interno dello stessa si celava un vero e proprio deposito di munizioni: all’interno di un borsone sono state rinvenute e sequestrate 917 munizioni per armi da guerra e per armi comuni; alcune delle stesse, inoltre, erano state artigianalmente modificate per aumentarne il potere offensivo.Con l’ausilio di una unità cinofila della GDF è stata altresì rinvenuta, in una pertinenza condominiale, sostanza stupefacente del tipo marijuana e materiale utile al confezionamento delle singole dosi. Nel corso del servizio sono state inoltre controllate 9 persone sottoposte alla detenzione domiciliare, senza riscontrare violazioni di sorta.dei seguenti risultati: sono state controllate 37 persone; 58 veicoli; elevate 25 contravvenzioni al C. di S di cui 2 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, altri 12 per mancato utilizzo del casco; 3 per inottemperanza all’alt intimato dalla Polizia; 5 per mancata revisione; 1 per mancata esibizione di documenti e infine altri 2 per guida senza patente. Per le violazioni si è proceduto a 2 sequestri e 1 fermo amministrativo di veicoli ed alla contestazione di infrazioni per un controvalore pari ad euro 7.100,00.