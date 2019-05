Era finita in cella dopo la tragica morte del padre Giuseppe, avvenuta nella casa dei genitori a Paternò. Era venerdì santo. Il Tribunale del Riesame (presidente Giuliana Sammartino, a latere Catena, Di Marco) ha disposto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare del Gip. Un provvedimento già motivato che si basa sulla gravità indiziaria e non sulle esigenze cautelari. I giudici della Libertà ha ritenuto non vi fossero “né l’elemento psicologico né il nesso di casualità tra la condotta dell’indagato e il decesso del settantenne”. Accolto, dunque, il ricorso del difensore, l’avvocato Massimo Corsaro. Fondamentali sono stati alcune testimonianze raccolte dai carabinieri dopo la convalida del fermo nei confronti della donna. Alcuni vicini hanno confermato che dopo la lite tra i genitori e la figlia minore - scatenata da screzi familiari - Loredana è stata vista in strada. Già in sede di interrogatorio di garanzia l'indagata ha spiegato che era lì per attendere la pattuglia dei carabinieri. Sarebbe stata infatti lei a chiamare quel giorno il 112.. Ed inoltre c’è il racconto di un vicino di casa che dice di aver visto Giuseppe Ciancitto sul balcone. E questo momento sarebbe avvenuto dopo il violento alterco. Inoltre la pm Valentina Botti ha dichiarato nel corso dell’udienza che il medico legale ha già ricondotto la causa del decesso ad un infarto e non a un trauma cranico causato dalla caduta. “Voglio evidenziare - dice l’avvocato Corsaro - che sin dal primo momento che con la Procura vi è sempre stato un clima di massima collaborazione investigativa. A questo punto, lette anche le argomentazioni del Tribunale del Riesame spero - conclude il difensore - spero si possa arrivare presto a un’archiviazione dell’inchiesta”.