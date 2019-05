I giovani studenti, accolti dal comandante della Stazione di Piazza Verga, Luogotenente Alfio Polisano, hanno incontrato il personale dell’Aliquota Artificieri, che con il loro robot telecomandato hanno simulato un intervento rivolto a disinnescare un eventuale pacco contenente del materiale esplodente, i militari del Nucleo Radiomobile, che hanno mostrato al giovanissimo pubblico i mezzi in dotazione, nello specifico una “gazzella” e le moto di ultima generazione, impegnati giornalmente per il controllo del territorio e gli interventi in aiuto del cittadino vittima di reato.sono state illustrate le modalità con cui si gestiscono le diverse chiamate di emergenza, ricevute anche durante la visita. Le domande dei ragazzi ai Carabinieri, hanno reso ancor più partecipativa la visita finalizzata all’instaurazione di un rapporto di serena fiducia e vicinanza tra l’Arma e le nuove generazioni.