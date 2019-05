e sulla Sicilia. Il federalismo differenziato entra a Palazzo degli Elefanti con l'ordine del giorno di Grande Catania. I consiglieri di Grande Catania, Sebi Anastasi, Alessandro Campisi e Orazio Grasso, hanno infatti preparato un ordine del giorno che sottoporranno al voto d'aula martedì prossimo, nel quale impegnanoi tavoli nazionali e regionali e nei momenti di confronto con il governo nazionale e regionale le problematiche di cui in premessa attraverso anche il coinvolgimento di tutte le forze politiche e soprattutto i sindaci, le giunte municipali e i consigli comunali della Sicilia, contribuendo in tal modo anche a scardinare il silenzio imperante a livello nazionale su tale questione", e "il Governo Regionale a tutelare presso il Governo e il Parlamento nazionale gli interessi della Sicilia e dei suoi cittadini, anche mediante l’impugnazione degli atti amministrativi e normativi adottati e in via di adozione in materia di federalismo differenziato, affinché l’attuazione del federalismo sia gestita con equilibrio ed equità perché i principi ispiratori del federalismo, volti alla piena applicazione del principio di sussidiarietà e dunque ad un’implementazione dell’efficienza amministrativa".la penalizzazione del Sud Italia a vantaggio di tre regioni in particolare, senza correttivi volti a garantire i diritti dei più deboli, dei redditi bassi e bassissimi, di fronte a una distribuzione diversa delle risorse. "Secondo gli studi di diversi economisti - scrivono i tre esponenti del senato cittadino - le Regioni che attueranno il federalismo differenziato vedranno incrementata nella situazione ex post la quota delle risorse erogata e gestita dalle loro amministrazioni rispetto alle situazioni ex ante (+106 miliardi per la Lombardia, +41 miliardi per il Veneto e +43 miliardi per l’Emilia-Romagna), mentre si assisterà ad una diminuzione di pari importo delle risorse gestite direttamente dall’Amministrazione centrale".continuano i tre - e che dunque "deve essere prevista in un contesto di tutela delle realtà regionali del Mezzogiorno e, quindi, dei diritti dei cittadini delle regioni del Sud Italia ,nel rispetto dei principi della legge delega sul federalismo fiscale, legge 42 del 2009, senza prescindere da un coinvolgimento di tutte le regioni italiane attraverso uno specifico percorso condiviso".ed è anche questo che sono intenzionati ad abbattere. Anche per le conseguenze che il federalismo differenziato potrebbe avere su gran parte della popolazione. Oltre tutto, i tre consiglieri ricordano "Che l’art. 119 della costituzione e il fondo perequativo comunque impegna tassativamente lo stato a rimuovere gli squilibri economici e sociali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, sui i territori con minore capacità fiscale, garantendo cosi la coesione e la solidarietà sociale".