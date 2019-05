"In riferimento a quanto riferito sul rione Angeli Custodi e limitatamente alle problematica segnalata circa l'esistenza di alcune discariche di rifiuti abusive mi preme segnalare che queste vengono quotidianamente alimentate da alcuni incivili e siamo costantemente impegnati a bonificare diverse aree, In totale oltre 150 nel territorio di Catania". Interviene l'assessore all'Ecologia, Fabio Cantarella. "Purtroppo - prosegue - quando all'interno della discarica alimentata abusivamente si registra la presenza di rifiuti speciali occorre anche ottenere, come nel caso dell'amianto, un nulla osta dell'Asp al progetto di bonifica prima di procedere alla rimozione. E pertanto tempi si allungano".segnalazione, io stesso assieme ad un funzionario comunale elio maniscalco ho avuto modo di eseguire un lungo e accurato sopralluogo nella zona in questione via per via, segnalando all'ufficio competente le criticità che come dicevo prima purtroppo si ripresentano pressoché quotidianamente - aggiunge. La lotta agli incivili e soprattutto ai pendolari del rifiuto ci impegna più di ogni altra cosa e non è un caso che le statistiche dicono che sono circa 30 mila le tonnellate di rifiuti abbandonate nelle varie discariche abusive da soggetti provenienti da comuni limitrofi. Da qualche giorno abbiamo messo in campo gli ispettori ambientali e alcuni uomini della municipale, molto presto presidieremo questa importante zona cittadina - conclude - che è stata la prima oggetto di interventi di bonifica appena insediati la scorsa estate".