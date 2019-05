della Dusty presso l’impianto di discarica della Sicula Trasporti Srl, tanto che le attività di raccolta sono iniziate nel complesso a partire dalle ore 7,15 circa di oggi: tale problematica - si legge ancora - non imputabile all'impresa in termini di responsabilità, comporterà probabili ritardi nel servizio di raccolta dei rifiuti reso per il Comune di Catania".Il problema sarebbe collegato all'esigenza, altre volte rappresentata dalla Dusty, di poter scaricare in anticipo. "Si rappresenta ancora una volta la necessità di fruire di un accesso anticipato all’impianto *Sicula Trasporti Srl* sette giorni su sette a partire dalle ore 04,00 del mattino e sino alle ore 20,00, anche nelle giornate festive - scrive la ditta. Tale elemento favorirebbe l’avvio a recupero dei rifiuti di cui in oggetto in conformità alle esigenze del territorio, considerata la tendenza dell’utenza a conferire i rifiuti in ogni momento del giorno e della notte".l'aumento delle temperature, La Dusty ha inviato comunicaz al Comune di Catania, all'assessore all'Ecologia, Fabio Cantarella e alla dirigente Lara Riguccio per comunicare l'ennesima criticità riscontrata