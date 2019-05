Questa volta l'affondo riguarda i costi dell'evento più colorato dell'anno e soprattutto il deficit che sarebbe stato creato dalla Fondazione del Carnevale di Acireale. Secondo il deputato dem tra gli incassi, pari a poco più di 1milione e 200mila euro, e le spese, superiori ad 1milione e 500mila euro, ci sarebbe un buco di circa 350mila euro. “Una cosa del genere – commenta a LiveSiciliaCatania Nicola D'Agostino – non era mai successa. Mai si era avverato che si creasse un buco di bilancio. Negli anni precedenti il Carnevale e la Festa dei Fiori erano costati 1milione di euro. Quest'anno circa il 70% in più. E' sfuggita la spesa in maniera pacchiana”. Il deputato ha reso noti i costi nel dettaglio di tutti gli spettacoli organizzati durante il Carnevale. Tra le cifre più alte: 86mila euro per Renzo Arbore, 44mila euro per i Colors, 44mila euro per le Bande e 43mila euro per gli artisti di Amici.. “Il principio – prosegue D'Agostino - è che non si possono spendere soldi pubblici che non si hanno”. E in attesa di completare tutta a documentazione con i dati definitivi della Festa dei Fiori, chiede un intervento forte delle istituzioni ed in particolare del sindaco Stefano Alì. “La responsabilità di quanto accaduto è del Consiglio di amministrazione della Fondazione – conclude – Ma è chiaro che se io fossi il sindaco prenderei dei provvedimenti e azzererei la Fondazione. Purtroppo credo che invece si copriranno l'uno con l'altro. E' questo l'atteggiamento dell'attuale amministrazione”.“Sono in attesa dei dati ufficiali dalla Fondazione – spiega Stefano Alì – Non mi sbilancio sugli eventuali provvedimenti. Voglio prima avere piena contezza. E' chiaro che è una questione che va chiarita. Ma questo è un dibattito che va fatto in consiglio comunale perché prima di tutto le risposte vanno date alla città”.. “Il Carnevale di Acireale gode di ottima salute, ha visto l'apprezzamento del pubblico, di importanti testate giornalistiche, fotografi e social influencer nazionali e internazionali – si legge nel comunicato - oltre che le congratulazioni espresse dalle strutture ricettive, che hanno registrato il tutto esaurito e dagli altri carnevali italiani sancito dal Premio Carnevali d' Italia 2019 grazie ad un format totalmente innovativo. Questo ci sentiamo di ribadire a chi negli ultimi mesi, dimostra di esistere con attacchi, allarmi del tutto esasperati e al limite della diffamazione”.“Atteggiamenti di pochi detrattori, che certamente non hanno a cuore le sorti di questa città e del suo carnevale – scrivono i consilgieri - hanno dato vita a inqualificabili tam-tam sui social molto spesso tradotti in recensioni negative preventive di una manifestazione che si sarebbe dovuta ancora celebrare a danno della immagine di Acireale, balzata nel recente passato alla cronaca per fatti non proprio edificanti”.“Basti considerare – si legge ancora - che alcune voci di costo ipotizzate in sede di previsione, come quello della SIAE, sono stati definiti solo in questi giorni o che la vendita dei biglietti della lotteria si concluderà in questi giorni. Il finanziamento del Mibac, richiesto ed aggiudicato all'attuale CdA, consente di coprire parte della perdita e degli eventuali problemi di cassa a cui purtroppo tutti i carnevali vanno incombendo”.“Il Carnevale ha fatto il suo salto di qualità ed è stato un successo, Acireale è oggi alla ribalta e di ciò se ne beneficerà nel tempo. I costi sono stati ben differenti da quelli lanciati come coriandoli dai commentatori, come impreciso il costo degli spettacoli coperti dallo sbigliettamento, La Fondazione del Carnevale di Acireale ha già ben chiaro come recuperare con l'organizzazione delle future edizioni, grazie alla importantissima esperienza concretizzata in questa prima edizione, il disavanzo concretizzato, assolutamente fisiologico e ben lontano da quello proclamato da alcuni in queste ore. Provare a spacciare l'edizione 2019 del Carnevale di Acireale come un fallimento è inqualificabile e lascia sorridere molti”.