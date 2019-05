. Una Sicilia da cui i giovani non sempre devono fuggire, che sia capace di rispondere a quel bisogno di futuro azionando politiche pubbliche e di sviluppo territoriale. Questo il cuore del, promosso dalForum delle Associazioni Familiari della Sicilia, presentato ieri nellae che animerà la città di Catania con«Questa iniziativa – ha dichiarato il– è importantissima sotto diversi aspetti, focalizza l’attenzione certamente sulla famiglia, che rappresenta la cellula fondamentale della società, ma offre anche innumerevolitraPubblica Amministrazione ed Enti Locali, affinché si lavori in sinergia per continuare un percorso condiviso di vitale importanza».«Il Comune di Catania non può che patrocinare l’evento – aggiunge l’Assessore Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia Giuseppe Lombardo - che apre il dibattito sul tema della famiglia, intesa come società naturale in cui le amministrazioni, seppur con difficoltà, devono mettere in campo energie e risorse per rispondere ai bisogni reali delle persone. In quest’ottica, diventa fondamentale rafforzare il rapporto con il Terzo Settore».A meno di un mese dall’inizio e con un programma quasi ultimato,. Il tema scelto per questa nuova edizione dal titolo, assume una duplice valenza: recuperare la matrice profonda e valoriale della famiglia e creare sinergie tra Enti Locali e Terzo Settore affinché la famiglia venga considerata non come un problema, ma una risorsa per lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio.«Quello che stiamo realizzando in Sicilia – aggiunge il– è importare nel nostro territorio le buone pratiche già adottate in Trentino. Serve però sostenere il ceto medio e soprattutto le famiglie numerose. Questo non significa offrire soltanto risorse economiche ma adottare strategie pro family, affinché le famiglie possano partecipare alla vita culturale e sociale del territorio. Ad essere penalizzate sono certamente le donne con figli, dove la mancanza diha cause devastanti sui tassi di natalità».Tantissime le tematiche che il Festival propone a cittadini, associazioni, mondo produttivo, Pubblica Amministrazione, scuole, Università e che legano la famiglia agli aspetti di vita quotidiana: lavoro, futuro, assistenza medica, educazione. Tutti declinati dallo stesso comune denominatore, rafforzare quel rapporto traPrestigiosa la presenza del dott.; un modello, quello trentino, che certamente costituisce best practice alla quale uniformarsi. «La Famiglia – ha evidenziato Malfer – non va trattata soloma come. Le politiche familiari, che si differenziano da quelle sociali, spesso non richiedono un impegno finanziario ma si realizzano con reti collaborative pubblico-private che agiscono in sinergia sul territorio».Alla conferenza stampa presente anche, che si complimenta con gli organizzatori del Festival e con Luciano Malfer per le iniziative virtuose realizzate in Trentino. «Idealmente ho sottoscritto, assumendone la responsabilità, in condivisione con il Presidente della Regione Nello Musumeci, il protocollo d’Intesa con l’Agenzia. Dobbiamo lavorare affinché le famiglie si sentano accompagnate e sostenute dalle Amministrazioni nel loro percorso di vita quotidiana. Attendiamo dunque che il protocollo sia ultimato e lavoriamo in sinergia per aderire al Network dei Comuni Amici della Famiglia», aggiunge l’Assessore Grasso.– Presidente del Comitato Organizzatore del Festival, Dario Micalizio Presidente Forum delle Associazioni Familiari della Sicilia, Salvo Pogliese Sindaco di Catania con l’Assessore Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia Giuseppe Lombardo, Bernadette Grasso Assessore Regionale Enti Locali, Raoul Russo per l’ Assessorato regionale al Turismo, Roberto Palma e Giovanni Battista Pizzo in rappresentanza dell’Assessorato regionale alla Famiglia, Luciano Malfer dirigente della Provincia Autonoma di Trento, Salvo Bonaccorso Presidente Associazione Chiesa Evangelica della Sicilia.a Luciano Malfer dirigente della Provincia Autonoma di Trento, sulla scia dell’azione di promozione e sensibilizzazione avviata dal Forum, ha incontrato i Sindaci i e gli amministratori per un confronto operativo sul Network dei Comuni Amici della Famiglia ed l’istituzione del Registro Regionale. Comuni presenti: Acireale, Camporotondo, Paternò, Belpasso, San Gregorio di Catania Catenanuova, Regalbuto, Assero, Castiglione di Sicilia e San Giovanni La Punta.Assessorato regionale al Turismo, Assessorato regionale alla Famiglia, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Catania, Comune di San Gregorio di Catania, Università degli Studi di Catania, Palermo e MessinaIl Festival è realizzato grazie al sostegno died, l'Assessorato regionale al Turismo e di F.lli Arena S.p.A., La Tecnica della Scuola, Gi.Sa, Keyover, M.P.O. Service, La Nuova Dogana, Coldiretti, Museo Diocesano, Eurografica, Snack Eventi, Gruppo RMB e JOB Creation.