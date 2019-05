in sinergia con la Sezione di Polizia Giudiziaria-Nucleo Ispettorato del Lavoro della Procura della Repubblica, scrupolosi controlli amministrativi finalizzati al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.Quale prima – e grave – inadempienza, sono stati riscontrati e contestati il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, che la legge impone a tutela dei lavoratori, e l’omessa visita medica preventiva, finalizzata ad accertarne le idonee condizioni psicofisiche.Sono stati identificati tutti gli operai presenti, accertando l’assenza del contratto di lavoro per due di essi e irregolarità contrattuali per altri due: da qui, le conseguenziali sanzioni di carattere amministrativo comminate al titolare della ditta.si è fatto obbligo al contravventore di eliminare con decorrenza immediata gli effetti delle violazioni sopra accennate: per quest’ultimo aspetto saranno effettuati ulteriori accertamenti.