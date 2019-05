Un dato che attesta una gravissima problematica sociale, in linea con i dati nazionali. Il prossimo 18 maggio, in occasione delle Giornate Europea dell’Obesità, in piazza Università ci sarà un “villaggio” dedicato alla cultura del benessere. Prevenzione e stile di vita, alimentare, saranno al centro delle attività interne del villaggio di piazza Università. In sala Giunta testimonial d’eccezione il calciatore, ex, Catania calcio, Giuseppe Mascara. “Non ero a conoscenza di questi numeri – dichiara Mascara – ma sono importanti. È un problema da non sottovalutare, lo dico da sportivo. Da attenzionare da parte di noi genitori”.Sono 57mila le persone che muoiono per complicanze derivate dall’obesità nel nostro paese. Sovrappeso ed eccesso ponderale (eccessivo accumulo di grasso corporeo) rappresentano l’80% dei casi di diabete, del 55% di casi di ipertensione e del 35% di cardiopatia ischemica e di tumore. La tappa catanese è la prima di Obecity, un progetto realizzato da SG Company. Una manifestazione in piazza per sensibilizzare e informare tutti i cittadini sui problemi del sovrappeso. In Sala Giunta presenti all’iniziativa, oltre al sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alla sanità Pippo Arcidiacono, Sergio Parisi assessore allo sport, l’amministratore di SG-company Davide Verdesca, il professore Luigi Piazza in qualità di Presidente SICOB e membro dell’Advisory Board del progetto Obecity, Elena Busetto sponsor del progetto Obecity e il testimonial. d’eccezione, Beppe Mascara.