Da attività info-investigativa, personale della Squadra Mobile – Sezione “Antidroga” apprendeva che in un panificio ubicato nel quartiere popolare di San Leone, successivamente accertato essere di proprietà di Mario Lanzafame, erano illecitamente detenute armi e munizioni.con matricola abrasa, una confezione in plastica con all’interno 44 cartucce calibro 22 e una pistola semiautomatica calibro 22, con matricola abrasa, marca Beretta “modello 70”, con annesso un sacchetto in plastica contenente 8 cartucce calibro 22. Espletate le formalità di rito, Mario Lanzafame è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.