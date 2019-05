“Nella definizione di un bilancio stabilmente riequilibrato, a cui siamo obbligati, spero si riesca a contenere il comparto dei servizi sociali e da lì si possa costruire una visione moderna dei servizi sociali moderna e innovativa”, continua. Restano da sciogliere alcuni nodi, in primis gli aiuti romani “cioè misure che ci consentano di liberare risorse da destinare ai servizi indispensabili”. Fondi necessari per una grande città del Sud Italia interessata da un “degrado sociale importante”. Una città in cui “inspiegabilmente” l'assistenza ai più svantaggiati costa quasi la metà di Roma: 55 euro pro capite al giorno. Nella capitale la spesa è di 95 euro.

E parte da una prima buona notizia. “Qualcuno dei servizi sospesi da lunedì è ripartito già da ieri pomeriggio, ossia quello dei disabili mentali”, esordisce. “Fanno eccezione i servizi relativi al trasporto dei disabili presso i centri riabilitativi e l’assistenza domiciliare per gli anziani”, spiega. Gli anziani interessati sono circa novanta, a fronte dei 390 in grado di fruire i servizi perché legati ai fondi Pac. Lombardo, vista la delicatezza del caso, ci tiene a fare alcune precisazioni. “Si è parlato di taglio dei servizi, non è così”, spiega l’assessore. “Voglio precisare che alcune ricostruzioni giornalistiche sono state tendenziose e fuorvianti: non c’è nessun taglio in previsione, si tratta di servizi indispensabili e/o obbligatori per legge ai quali sono connessi diritti incomprimibili costituzionalmente garantiti”, ammonisce.“Purtroppo questo incidente di percorso è nella fisiologia di un comune in dissesto: questo non vuole essere un alibi, ma purtroppo c’è una cassa non florida che a volte ci obbliga a subire delle battute di arresto”, dice. Lombardo punta sul lavoro di squadra. “Sono contento che sul tema ci sia stata attenzione da parte del sindaco Salvo Pogliese e del vice sindaco Bonaccorsi che ci ha consentito la ripresa della stragrande maggioranza dei servizi – continua- Mi auguro che in tempi celeri si proceda anche alla ripresa degli altri servizi”.. “Qualche sedicente difensore dei diritti dei disabili si è subito premurato di sporgere denuncia, ovvero di speculare su questa maniera in modo ignobile, ma noi con tutte le difficoltà oggettive”, attacca. L’assessore rivendica anche la puntualità delle procedure di pagamento degli operatori delle cooperative che “non superano i 60 giorni in linea con la normativa di settore”. Poi una speranza.