“A teatro accettiamo di essere ingannati come i bambini che giocano al “facciamo finta che io ero” – dichiara il direttore del teatro Stabile Laura Sicignano – un percorso visivo e uditivo che coniuga il corpo dell'attore che parla e ascolta i corpi degli spettatori. Umani con umani che raccontano storie di noi, gente del XXI secolo”.I 13 titoli e spettacoli in abbonamento sono; “Antigone” di Sofocle con la regia di Laura Sicignano, interpretato da Sebastiano Lo Monaco. “Lu cori nun ‘vecchia” un omaggio all'opera di Nino Martoglio con testi e regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. “L'onore perduto di Katharina Blum” nell’adattamento di Letizia Russo e la regia di Franco Però. “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello, con Vincenzo Pirrotta nella veste di regista, autore e protagonista con un completamento dell’opera in un epilogo di sette movimenti dal titolo “nella mia carne”. “La donna leopardo” di Alberto Moravia, adattamento e regia di Michela Cescon. “La cena delle belve” di Katchà, nella versione di Vincenzo Cerami con regia di Julien Sibre e Virginia Acqua.traduzione di Fausto Paravidino e regia di Antonio Zavatteri. “L’ultima buona di Sezuan” di Brecht, traduzione e adattamento di Roberto Menin, con Monica Guerritore nel ruolo di regista e protagonista. “Misery” di William Goldman, tratto dal romanzo di Stephen King, regia e interpretazione di Filippo Dini con Arianna Scommagna. “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello, con regia e interpretazione di Gabriele Lavia. “Il giardino dei ciliegi” di Cechov, portato in scena da uno dei registi più innovativi del panorama nazionale, Alessandro Serra. “La gioia” uno spettacolo di Pippo Del Buono e della sua compagnia.regia di Paolo Valerio e interpretazione di Massimo Venturiello. Fuori abbonamento lo Stabile propone questi spettacoli; “Romeo e Giulietta” spettacolo con la drammaturgia di Francesco Macrì che ne cura anche la regia e Andrea Trapani, musiche di Luca Tilli. “Berlino cronache del muro” di Ezio Mauro giornalista ed ex direttore de La Stampa e Repubblica. “Naufragata” prodotto dal Circo Zoe. “Pueblo” spettacolo di Ascanio Celestini, autore, regista e attore. “La cucina dell’amore” con Carmelo Chiaramonte chef e attore di piatti d’amore. “Bambini, che spettacolo” un ciclo di due allestimenti di Emma Dante.“Operastracci o dell’educazione sentimentale” da un’idea di Enzo Toma, che ne cura anche la regia, e Silvia Ricciardelli.