Il sindaco leghista Anastasio Carrà, da pochi giorni rieletto – la prima volta che accade a Motta S. Anastasia – alla guida di un comune che fa parlare di sé tutta la stampa nazionale per la carica di innovazione, ha scelto le personalità che comporranno la giunta di governo. Ecco gli assessori della nuova giunta Carrà:avvocato penalista, sposata, madre di due bambini, 40 anni,impiegato, sposato, due figli, 32 anni, già consigliere comunale e campione di preferenze rieletto con 540 voti.già vicesindaco, riconfermato nel ruolo, alle scorse amministrative è risultato rieletto con 982 preferenze, record assoluto nella storia del paese.41 anni, avvocato, volto conosciuto della politica siciliana, impegnato in tante battaglie di diritto e per la giustizia sociale.Le deleghe assessoriali saranno assegnate successivamente.