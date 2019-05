Ha lottato duramente contro una grave malattia, che alla fine lo ha strappato alla vita e alla toga. Toga che ha indossato fino all'ultimo giorno. "Mercoledì scorso è stato in aula", racconta il presidente del Tribunale Francesco Mannino. "Siamo ancora increduli - dice Mannino - Tutti noi colleghi ricordiamo la sua umanità, una dote che metteva in campo anche quando affrontava un processo, perfettamente consapevole della delicatezza della sua funzione e sempre rispettoso di tutte le parti. Io l'ho conosciuto ancor prima che diventasse magistrato. E le posso dire che si percepiva la sua grande volontà di voler intraprendere questo lavoro: voleva essere magistrato e lo è diventato"."Roberto Camilleri non era un magistrato qualsiasi. Anzi non era un uomo qualsiasi. A volte - scrive - si congiungono fili e inaspettatamente viene fuori una persona di levatura morale e umana come la sua, una persona che quello che sfiorava trasformava in oro. Roberto era un grandissimo amico per me, un mio punto di riferimento da più di 40 anni, ed era per tutti una persona gentile educata rispettosa e attenta. Nel suo lavoro ha dato sempre il massimo, anche negli ultimi anni, quando combatteva contro una bruttissima malattia che non si é preoccupata di rispettare un uomo come lui. Fino all'ultimo in udienza, perché credeva in quello che faceva e credeva che può esistere un mondo migliore. Ma non potrà mai esistere un mondo migliore se i migliori come lui ci lasciano. Addio Roberto, e grazie. Grazie di tutto e per tutto. Se ci dovessimo incontrare ancora, vorrà dire qualcosa che ancora io non so. Voglio solo sperare - conclude Mirabella -che per almeno un altro minuto, anche nei sogni, io possa rivederti...."."Ho disposto una breve sospensione di tutte le udienze - spiega il presidente Mannino - ma al di là della mia disposizione, le posso dire che i colleghi di loro iniziativa hanno voluto dedicare un momento per ricordare il collega prematuramente scomparso". Il magistrato, inoltre, sarà ricordato durante un incontro organizzato dalla Camera penale oggi pomeriggio."A noi lascia il suo sorriso bonario...la pacatezza.. la misura e l'equilibrio nel gestire processi spesso complessi... l'umiltà pur nel ruolo di presidente del collegio...la libertà ed il profondo senso del dovere al quale non è mai venuto meno neanche davanti alle ragioni legate alla sua salute", scrive Agata Consoli. "Tutti coloro che lo hanno conosciuto, colleghi, avvocati, cancellieri, sono accomunati da un'unica e brutta sensazione, quella di aver perso una persona per bene", scrive Salvo Patanè. "Per ricordare la dedizione assoluta di Roberto Camilleri al dovere e a quella toga che ha sempre onorato basta solo dire che fino a due giorni fa, pur in evidente stato di profonda prostrazione fisica e con i dolori che lo tormentavano, aveva voluto essere presente in udienza per rispetto al ruolo sempre esercitato con grandissimo onore", commenta Enzo Di Mauro. Magistrati, sia pm che giudici, hanno voluto dare il loro saluto a Roberto Camilleri. Il post di Emanuela Scuderi forse li riassume tutti: "Buon viaggio sig. Giudice". Buon viaggio Roberto. Ci manchi.