Anche perché, tenga presente il fatto che mi sono specializzato in politica dell’Unione europea, devo sottolineare con un po’ di rammarico, che in Italia siamo abituati a entrare poco nel dibattito europeo e molto ripiegati su quello nazionale. Quindi mi piaceva l’idea di contribuire alla costruzione di una cosa che già nel nome si chiamasse +Europa.

Elia Torrisi, venticinque anni e una laurea in Economia e scienze sociali alla Bocconi, terrà alto il vessillo di +Europa alle elezioni. Giarrese, praticante consulente del lavoro, Torrisi di formazione cattolico-democratica, già candidato alle regionali del 2017 con il Pd, ha le idee molto chiare sulla partita che si gioca a Bruxelles. “L’Europaè come l’aria: ti rendi conto della sua importanza quando ti viene tolta”, dice motivando così la scelta di aderire alla compagine che tiene insieme gli ex radicali di Emma Bonino, la formazione di Pizzarotti, i democratici di Rutelli passando per i cattolici di sinistra di Tabacci.Nasce dal fatto che +Europa è un partito che si sviluppa prevalentemente durante lo scorso anno. Si presenta alle elezioni politiche con un altro simbolo, adesso abbiamo aggiunto le componenti di “Italia in Comune” di Pizzarotti e il “Partito democratico europeo” di Rutelli. +Europa è il partito che rappresenta i valori e le motivazioni per le quali mi sono interessato alla politica.La questione dei partiti europei è un po’ particolare perché i gruppi parlamentari europei sono innanzi tutto gruppi di partiti. L’Alde, che è anche un partito oltre che un gruppo, consente l’iscrizione individuale. Il Pd, in passato, ha fatto parte del gruppo parlamentare dell’Alde poi, a un certo punto, ha aderito al Partito socialista europeo. Siccome in realtà è tutto un sistema di equilibri politici, in quel momento c’era il vento favorevole per il Pse e il Pd era il più grande partito di quell’area: quindi ha beneficiato all’adesione al Pse. Tutto sommato erano politiche conciliabili si è creato un gruppo che si chiama “Socialisti e Democratici”, una formula che aveva ragioni di interesse politico nazionale perché allora il premier era Matteo Renzi.Oggi mi riconosco in +Europa perché si tratta dell’unico partito che ha fatto dell’Europa la propria missione.Sicuramente non la vogliamo sfasciare, a differenza di altre forze politiche siamo quelli che difendono l’integrazione europea. Ma siamo anche quelli che dicono che non è sufficiente e servono passi in avanti: vogliamo realizzare l’unione fiscale perché contrastiamo la concorrenza fiscale fra i paesi dell’unione, vogliamo completare l’unione politica perché in questo momento l’unione per molti aspetti agisce insieme e per molti altri no: ci sono 27 o 28 politiche estere. Vorremmo un Commissario del Mediterraneo perché il futuro demografico del mondo è l’Africa quindi, piaccia o meno, è un fatto: l’Europa è un continente molto anziano che cresce poco e spesso ripiegato su questioni campanilistiche avendo imboccato la strada del populismo e del nazionalismo che parla alla pancia e poco alla testa.Siamo oltre 500 milioni di cittadini europei e rappresentiamo il primo attore al mondo per i servizi e il secondo per il commercio dei beni: insieme siamo una grande potenza. Il caso Brexit è un modello negativo: a tre anni del referendum si è capito che il Regno Unito da solo non può andare da nessuna parte. Dall’altro lato ci sono la Russia e la Cina con un miliardo e più di cittadini. Anzi, forse non possiamo parlare di cittadini, noi siamo cittadini.Il nostro stile di vita europeo, senza volere urtare la sensibilità di nessuno, è libero e democratico. Altrove non è così. Quasi in tutto il resto del mondo, cose da noi ritenute scontate non lo sono. Mi viene in mente il Venezuela dove ci sono persone che lottano per la propria libertà e per la democrazia. Per noi il diritto di voto è un fatto talmente acquisito che ci permettiamo il lusso di non andare a votare solo per disinteresse. Io difendo la liberal democrazia che non è né il modello cinese, né quello russo, ma il nostro modello europeo. Se pensiamo agli Usa, da sempre modello di libertà, noi abbiamo da sempre fatto un passo in avanti perché abbiamo saputo coniugare le libertà e i diritti sociali. Oggi lo stato sociale è sicuramente in crisi e anche le libertà rischiano di entrare in crisi, penso che +Europa rappresenti quel punto di equilibrio tra libertà individuali e responsabilità sociali.E’ bello che ci venga posta questa domanda in modo da potere spiegare una posizione politica. In realtà pure la Democrazia Cristiana, pur stando al centro, era un partito che si componeva di correnti diverse e c’erano componenti più o meno aperte ai mercati. Uno degli elementi del popolarismo, che ha dato vita alla componente cattolico democratica (mi piace sottolinearlo perché sono vicino all’Azione Cattolica), è stata l’economia sociale di mercato. Il limite al mercato è la dignità della persona.Sì che non a caso è diventato un elemento fondamentale della nostra Costituzione.Certo lo ritengo insito nel messaggio cristiano: tutto quello che si fa senza fare male al prossimo è più che legittimo. Il nostro stile di vita è stato permesso fino ad oggi dal modello europeo. In altri posti del mondo non è così. Mi piace che si costruisca un’Europa plurale. Qui è ancora possibile la libertà di essere chi si vuole.Dobbiamo considerare che il 1989 per l’Europa è stato uno spartiacque significativo. Poi però sono successe altre cose. Noi siamo fermi, nella nostra storia italiana, a quella frattura non del tutto superata. Poi c’è stato il 2001, noi tendiamo a dimenticarlo ma è stato un anno traumatico nella storia mondiale. La crisi che è durata dieci anni e ancora l’Italia non è del tutto ripresa. Questi fenomeni hanno stravolto il panorama politico: quello che erano destra e sinistra 25 anni fa oggi non lo sono più. Rispetto a questo gli Usa hanno eletto un presidente che fa una politica protezionista, però, dobbiamo interpretare che questo giova agli Usa nel breve periodo, ma non dobbiamo dimenticare non siamo gli Usa e quello che può essere buono nel breve periodo per loro non vuol dire che lo sia per l’Europa. A chi la pensa come Trump fa comodo che l’Europa sia divisa e fragile.Cambiare immediatamente il sistema di allocazione dei fondi europei che passano attraverso le regioni perché il principio sacrosanto della sussidiarietà non vuol dire che debbano passare dalle regioni ma che vadano allocati nel modo più opportuno. Purtroppo sappiamo che tante volte la Regione siciliana non è stata in grado di farsi cinghia di trasmissione tra l’Europa e i territori: questo crea un enorme problema. Si perdono i fondi. Non è giusto che chi vive in Sicilia sia trattato diversamente da chi sta in Lombardia perché la propria Regione non è in grado di fare il proprio mestiere.