Procura di Catania aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania che lo scorso 28 novembre aveva annullato la misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip e disposto la scarcerazione dei due indagati. Ieri a Roma si è tenuta l'udienza e la decisione è arrivata da pochi minuti. "Sono contento", è il commento a caldo dell'avvocato Orazio Consolo, che insieme all'avvocato Fabrizio Seminara, assiste i due acesi. "La cosa da evidenziare - aggiunge - è che la Cassazione ha confermato la valutazione del Tribunale del Tribunale sulla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi gli indagati".Le indagini e le intercettazioni portarono alla richiesta di arresto poi accolta dal Giudice per le Indagini preliminare che ordinò la custodia cautelare in carcere per i due trentenni acesi, che sin dall'inizio avevano respinto ogni accusa e avevano parlato di "rapporto consenziente". A questo punto si attende l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. E dopo una richiesta di rinvio a giudizio per i due indagati a piede libero.