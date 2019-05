Valverde, il consigliere Russo aderisce a FdI

VALVERDE - A Valverde cresce la pattuglia di amministratori aderenti a Fratelli d’Italia. Nella giornata di ieri, dopo l’interlocuzione con i rappresentanti locali e il Coordinatore provinciale del partito, ha ufficializzato il proprio passaggio ad FdI il Consigliere Comunale Luciano Russo. Felici della nuova adesione i Consiglieri Comunali già da tempo aderenti a FdI:Massimo Venticinque e la Presidente del Consiglio, Anna Maravigna. “Siamo una bellissima squadra -commentano Venticinque e Maravigna- che cresce per il sincero impegno dei militanti e dei dirigenti, dal coordinatore regionale Manlio Messina a quello provinciale Alberto Cardillo, fino ad arrivare al nostro deputato regionale, Gaetano Galvagno.

Siamo felicissimi dell’adesione di Luciano Russo -concludono i due consiglieri FdI- perché è persona per bene e che da sempre è impegnato sinceramente per il bene di Valverde”.

“Ringrazio FdI -dichiara il neo consigliere FdI Luciano Russo-, i colleghi consiglieri Venticinque e Maravigna e il coordinatore provinciale, Alberto Cardillo, per la calorosa accoglienza. Sono felice di essere entrato in questa famiglia che sento mia. Sono certo faremo un ottimo lavoro con grande armonia”.

risultato elettorale delle prossime europee. Grande merito di ciò va a tutti i militanti che a livello locale, da anni, si impegnano nel propagare il nostro credo di coerenza e amore per la nostra terra. Un affettuoso benvenuto a Luciano Russo, che ho avuto modo di apprezzare come persona per bene e volenterosa di dare il proprio contributo per la crescita di Valverde e di FdI”. Felice del nuovo ingresso il Coordinatore regionale, Manlio Messina, il quale ha augurato buon lavoro a Luciano Russo e a tutto il gruppo locale di FdI Valverde.