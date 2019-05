CATANIA – Tornano i Concerti di Mecenate, nell'ottava stagione dalla fondazione dell'omonima associazione culturale. Il direttore artistico Vincenzo Pavone, noto pianista catanese, ha messo a punto un programma che vedrà alternare, sul palco del Museo Diocesano, maestri di fama internazionale. Primo appuntamento l'11 maggio, con il recital pianistico di Gabriele de Carlo, che si è distinto in diversi concorsi, è un quotato concertista che ha studiato con i più grandi maestri ed eseguirà un programma molto vario che copre 100 anni di produzione della letteratura pianistica, da Liszt, Mendelssohn a Lypannov. “Bisogna essere un virtuoso – spiega Pavone a Livesicilia - per questo tipo di programma”.Soddisfatto il maestro Pavone, che commenta: “Vogliamo ampliare l'offerta culturale della città, questo è il primo anno che mi concentro sul pianoforte e i concerti sono un exursus sugli stili pianistici”.Il 31 maggio suonerà Laurens Patzlaff, reduce da una tournee mondiale, improvviserà, cioè “si siederà – spiega Pavone - e chiederà al pubblico un tema, di qualunque tipo e inizierà a improvvisare un pezzo come lo farebbe Beethoven, Bach, Lizst; è molto interessante, si tratta di una improvvisazione di tipo classico, che ormai, da oltre un secolo e mezzo, si è persa”.Il 15 giugno è previsto il concerto di Marco Ciampi, concertista di fama internazionale, ha inciso un disco dedicato a Rachmaninov, è docente al Conservatorio di Avellino.A chiudere gli eventi ci sarà il concerto di Henning Vauth, pianista di origine tedesca, che vive negli Stati Uniti, docente alla Marshall University della West Virginia, eseguirà un programma legato a Liszt, Shumann e Petìt, compositore contemporaneo.Appuntamento al Museo diocesano, in piazza Duomo