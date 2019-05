Il Siap dal 10 maggio, presso l’aula Questura, ore 8,30, avvia il ciclo di corsi di formazione per gli appartenenti alla Polizia al fine di formare i poliziotti sulla legge per la sicurezza dei lavoratori e le regole contrattuali. La Polizia è un apparato militarmente organizzato, che svolge un complesso e delicato lavoro, ma al pari dei colleghi militari non ha una chiara visione normativa sulla sicurezza dei lavoratori. I nostri rappresentati della sicurezza (RLS) non sono formati, riducendo il potere di controllo interno soprattutto per chi deve rappresentare i lavoratori secondo la normativa che non sempre è del tutto riconosciuto. Anche gli strumenti forniti dall’amministrazione non sono in linea con quando stabilisce il decreto Sicurezza. Il Siap quindi con il corso di Formazione Quadri e sicurezza sul lavoro, affronta una questione delicata ma orientata alla formazione della classe dirigente sindacale che oltre a confrontarsi per quelle che sono le dinamiche contrattuali deve interfacciarsi con la sicurezza sul lavoro, in special modo sullo stress correlato, un argomento quasi “tabù” per i poliziotti.sono i tavoli tecnici contro il disagio dei poliziotti. Un argomento delicato che nelle periferie ancora non ha attori e modalità per affrontare il disagio e lo stress correlato da lavoro in maniera critica e risolutiva, quest’ultimo spesso ha riflessi anche sulla tenuta operativa che sposta i poliziotti per forza di cose in settori interni, fatti legati all’età e al percorso professionale. Purtroppo, senza delle regole certe, le rigide leggi del nostro settore non permettono alla classe dirigente dell’amministrazione di P.S. di affrontare con particolare delicatezza alcune questioni che nel tempo possono diventare complesse.