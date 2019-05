, tra il salotto buono e le zone poco distanti dal centro storico propriamente detto. Le foto ritraggono la via Toledo, nel difficile quartiere Angeli Custodi, un tempo cuore produttivo di Catania. La via, insieme a via Stella Polare e via Moncada, da anni si trova in condizioni disastrosi, come più volte denunciato dall'ex consigliere comunale Tuccio Tringale : ricoperta di rifiuti e trasformata in discarica, tanto da allarmare i residenti della zona che temono rischi sanitari.della città, è il consigliere comunale Angelo Scuderi che ha fatto un sopralluogo nella zona, insieme al consigliere della prima municipalità, Beppe Buglio, per chiedere interventi urgenti all'amministrazione comunale. A cominciare dall'illuminazione pubblica. "Da circa un mese le strade sono al buio - tuona Scuderi - e questo, oltre a creare disagi agli abitanti, facilita l'azione dei vandali che sono tornati a devastare la zona"."L a via era stata sbarrata e l'area alle spalle della via Tempio interdetta - continua Scuderi. Oggi, è nuovamente aperta e viene scaricato ogni genere di materiale, anche tossico, che talvolta viene dato alle fiamme".la zona sembra tutt'altro che un pezzo di città. Sommersa da rifiuti e materiali di risulta, è contornata dal degrado, tra cui spicca quel che resta dell'ex scuola Livio Tempesta, ormai rimasta uno scheletro. "Chiediamo all'amministrazione di attivarsi e anche urgentemente - affermano i due consiglieri: sappiamo che il sindaco è sensibile a questi argomenti e allora facciamo appello alla sua sensibilità. Non può permettere che i suoi concittadini vivano in questo stato - concludono - e che qualcuno possa pensare che qui non viga alcuna regola".