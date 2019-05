Con quattro voti, (Morlini, Lepre, Basile e Davigo), il Csm ha votato in maggioranza il noto magistrato catanese per affiancare Carmelo Zuccaro nella guida dell'ufficio. In minoranza è stato designato il Pm Antonino Fanara, a decidere sarà il plenum del Csm nei prossimi giorni.La Santonocito ha firmato con Antonino Fanara le più importanti indagini dell'ufficio etneo. Dalle maxi inchieste sul sistema di appalti nel 2000 alle operazioni Iblis sui rapporti tra mafia e politica, per non parlare del contrasto alle organizzazioni mafiose.Equilibrata e riservata, al momento è la favorita per occupare il posto lasciato da Sebastiano Ardita. Tra i concorrenti c'era anche Sabrina Gambino, designata come nuovo procuratore di Siracusa a maggioranza del Csm con relatore Piercamillo Davigo: si tratta della prima donna alla guida dell'ufficio siracusano, colpito nel passato da delicate indagini giudiziarie. La Gambino sarà, dopo la conferma del Plenum, anche l'unica donna Procuratore in Sicilia, indipendente e non legata ad alcuna corrente.A concorrere per il posto di procuratore aggiunto di Catania erano in 10. Adesso, si attende il plenum.