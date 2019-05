Un bambino su quattro è in sovrappeso e uno su otto addirittura obeso. L’obesità è una vera e propria malattia e può anche risultare fatale considerando che 57 mila persone muoiono per le complicanze ad essa correlate, alla media di una ogni dieci minuti. Senza contare, inoltre, il costo significativo che tutto ciò comporta per il nostro sistema sanitario. Sovrappeso e eccesso ponderale sono responsabili infatti di circa l’80% dei casi di diabete, del 55% dei casi di ipertensione e del 35% di quelli di cardiopatia ischemica e di tumore.in Piazza Università, il prossimo 18 Maggio, in occasione della Giornata Europea dell’Obesità, sarà organizzato un Villaggio per divulgare la cultura del benessere, della prevenzione e dell’adozione di sani stili di vita. L’iniziativa sarà presentata alla stampa venerdì 10 maggio alle ore 9,45 nella sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, alla presenza del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, dell’amministratore di SG-Company, Davide Verdesca, del professore Luigi Piazza, Presidente SICOB e membro dell’Advisory Board del Progetto ObeCity, di Elena Busetto, Country CSR & Philanthropy Lead di Medtronic Italia, primo sponsor del Progetto, insieme all’Assessore allo Sport, Sergio Parisi, all’Assessore alle Politiche scolastiche, Barbara Mirabella e al testimonial della campagna ObeCity Catania, Peppe Mascara saranno illustrati i dettagli della manifestazione che si svolgerà il prossimo 18 maggio.Company, uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e promuovere la prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita. Un problema che vede nel sud Italia, in Sicilia in particolare, numeri sempre più allarmanti, tanto da spingere SG Company ad avviare il Progetto ObeCity, proprio a Catania, in collaborazione con la Sicob, la società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche.informativo sulla patologia e sui sani stili di vita da seguire, effettuare visite gratuite per misurare il BMI (Body Mass Index) o Indice di Massa Corporea, testare la glicemia, controllare il peso ed effettuare l’elettrocardiogramma, grazie alla presenza di medici SICOB presso il village. L’iniziativa di Catania rappresenta la prima tappa di questo grande Progetto che prevede l’organizzazione di Roadshow nelle principali piazze italiane e la redazione di una “Guida per conoscere, prevenire e combattere l’obesità” che sarà realizzata da un Advisory Board, composto da 10 esperti del mondo scientifico e della comunicazione.