La sua figura è emersa in uno dei filoni investigativi dell’inchiesta Piramidi. La Corte d’Appello ha inflitto a Gambino una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa, escludendo l’aggravante del reimpiego economico. Due anni in meno rispetto a quella che era stata comminata dal Gup nel processo abbreviato . Dalle indagini emerse anche un episodio di estorsione e usura ai danni dei titolari del ristorante Il Tubo di Aci Castello. La Corte d’Appello ha assolto Salvatore Grillo dal reato di usura “perché il fatto non sussiste” ed ha riqualificato il reato di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza. La condanna nei suoi confronti è stata rideterminata in 3 anni e 1200 euro di multa. Pena rideterminata anche nei confronti di Simone Piazza e Giuseppe Verderame, condannati rispettivamente a 3 anni, 4 mesi e 3 mila euro di multa e 4 anni e 6 mila euro di multa. Attende di leggere le motivazioni della sentenza che dovrebbero essere depositate entro 90 giorni il difensore di Gambino e Piazza, l’avvocato Salvo Centorbi, pronto a ricorrere in Cassazione “per dimostrare l'insussistenza nell'ipotesi di reato anche sotto il profilo della legittimità”. Luigi Gambino è un nome che compare anche nella recente operazione Zeta che ha decapitato il gruppo di San Cocimo della cosca Santapaola e che ha portato in carcere anche i figli del boss ergastolano Maurizio Zuccaro. Ed è nella famiglia Zuccaro il denominatore comune delle due inchieste. Infatti il blitz Piramidi due anni fa ha scoperchiato un sistema che ruotava attorno alla figura degli imprenditori Paratore e la discarica Cisma di Lentini (filone processuale ancora in corso). A dare il nome all’indagine è il lido Le Piramidi della playa di Catania. Per la procura nella gestione dello stabilimento balneare ci sarebbe stata l’ombra della mafia, anzi per la precisione della famiglia Zuccaro. Ma anche su questo aspetto si attende una verità processuale.