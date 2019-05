Luigi Gaetti sottosegretario all' interno, insieme al Procuratore Carmelo Zuccaro. L'evento è moderato dal giornalista Mario Barresi.e all'editoria.ore 17,30 Corso Sicilia 91Presentazione del libro di Tea Ranno L’amurusanza MondadoriNe parleranno con l'autrice Angela Bonanno e Rosa Maria Di NataleLeggerà alcuni brani l'attrice Guia Jeloore 17,30 Corso Sicilia 91Presentazione del libro di Salvatore Silvano Nigro La funesta docilità SellerioConverseranno con l'autore Maria Attanasio e Francesco Merloore 19,00 Viale Ionio, 32Presentazione del libro di Stefania Auci Leoni di Sicilia. La saga dei Florio Edizioni NordNe parlerà con l'autrice Alessia Facinerosolunedì 20 Maggio ore 17 Palazzo della CulturaL'ASAEC presenta Attilio Bolzoni in occasione dell'uscita del nuovo libroIl padrino dell'antimafia ZolfoNe parleranno con l'autore Luigi Gaetti sottosegretario all' interno e Carmelo Zuccaro.Modera Mario Barresi