- che si terrà venerdì 10 maggio a partire dalle ore 16 a Palagonia nell’aula consiliare del palazzo di città con il patrocinio della Regione Siciliana e dello stesso Comune di Palagonia grazie al suo sindaco Salvo Astuti. “Il convegno - dice il segretario provinciale della CIFA Gaetano Benincasa - è stato organizzato per mettere in luce le inefficienze e le possibili soluzioni per il sistema formativo della nostra regione. Attraverso la formazione le aziende siciliane possono migliorare eliminando deficit ancora presenti”. Il dibattito verrà moderato da Tiziana Campisi, presidente dell’associazione Culturale ‘Riscatta’ e vedrà la presenza di illustri relatori tra cui l’assessore regionale alla formazione Roberto Lagalla.