Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, collegio presieduto da Enrico De Masellis, a seguito del ricorso presentato dall'avvocato difensore, Salvo Leotta. Anastasi è una delle figure chiave dell'inchiesta della Squadra Mobile che ha scoperchiato lo scorso mese una joint venture con le 'ndrine per il rifornimento di sostanze stupefacenti. Davanti il palazzo dove abita a Monte Po Anastasi i poliziotti avevano installato le telecamere, che avevano immortalato la presenza di alcuni trafficanti calabresi.Il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza emessa dal Gip, non condividendo la valutazione inerente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e ha ordinato al remissione in libertà dell'indagato. Il Tribunale ha chiarito, nelle motivazioni, che le intercettazioni e gli esiti investigativi "non consentono di costruire in concreto la condotta posta in essere dall'indagato. Massimiliano Anastasi "risulta essersi verosimilmente impegnato in una trattativa avente ad oggetto la compravendita di stupefacenti ma non vi sono elementi che consentono di ritenere che tale trattativa si sia mai conclusa e di conseguenza - scrive il Tribunale - nemmeno di ritenere che Anastasi abbia mai effettivamente acquistato o detenuto seppur in concorso con il padre Salvatore la sostanza stupefacente".