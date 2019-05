Le indagini riguardano la campagna elettorale del 2018, quella quindi che ha portato all'elezione dell'attuale governo e consiglio del comune adranita. D'altronde anche il sindaco di Adrano Angelo D'Agate, appresa la notizia, ha archiviato tutto in uno stringato commento social che si chiudeva con "guardiamo altrove". Intanto il primo cittadino si trova al centro di una tensione politica: c'è la proposta di una mozione di 'sfiducia'. Un atto inutile a livello pratico, in quanto il mandato del sindaco non ha ancora superato i due anni, ma che diventa un termometro politico di notevole importanza.E precisamente sono proseguiti gli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Catania sui telefoni cellulari di tre dei quattordici indagati, due sono i consiglieri comunali Federico Floresta e Maria Grazia Ingrassia (che si sono dichiarati "estranei alle contestazioni"). E presto potrebbero esserci sorprese. Ma non solo da questa indagine.Il collaboratore di giustizia nel suo primo verbale illustrativo ha raccontato che il politico adranita sarebbe stato a disposizione di uno dei clan che operano in città. Accuse gravissime, tutte da verificare è chiaro. Ancora una volta politica e mafia si intrecciano in quel pezzo di provincia etnea battezzato, negli anni della guerra di mafia, il 'triangolo della morte'.